Несовершеннолетние забили до смерти знакомого и выложили фото в соцсеть

11684 просмотра
Четверг, 25 апреля 2019, 17:24

В городе Жовква на Львовщине трое несовершеннолетних из-за долга избили до смерти своего 17-летнего знакомого.

Об этом сообщает 25 апреля управление Нацполиции во Львовской области.

Следствие установило, что в ночь с 12 на 13 апреля в подвале одного из жилых домов в городе Жовква парня жестоко избили трое его знакомых - двое местных жителей возрастом 15 и 17 лет и семнадцатилетний житель одного из сел Жовковского района.

Увидев, что избитый не подает признаков жизни, злоумышленники вынесли тело из подвала и закопали за домом. При этом они сфотографировали тело погибшего и в дальнейшем один из товарищей обнародовал эти фото в социальной сети.

Правоохранители опросили несовершеннолетних в присутствии родителей и психолога - по их словам, они избили своего знакомого том, что он задолжал им деньги - 12 000 гривен и не мог вернуть долг.

Злоумышленников задержали в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для них меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, отмечают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: криминал Львовщина полиция
powered by lun.ua
Материалы по теме
"Вову Морду" хотели расстрелять из пулемета: полиция настаивает на аресте 24 апреля 2019, 12:11
В Киеве на Подоле задержали серийного вора 23 апреля 2019, 10:08
Полиция задержала подозреваемых в нападении на активиста в Каменском 22 апреля 2019, 12:15
Все новости
Главные новости
Верховный суд отразил атаку на томос
КСУ заявляет, что не будет срывать инаугурацию президента
Данилюк советует Зеленскому перевезти АП с Банковой: "там жутко дискомфортно"
Зеленский высказался по закону о языке
Все новости
психология

10 обманов, которые родители часто говорят детям, сами этого не замечая

здоровье

Сколько можно хранить продукты в морозилке

улыбнитесь!

Фотожабы ЗЕ!победы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів