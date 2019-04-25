Несовершеннолетние забили до смерти знакомого и выложили фото в соцсеть

В городе Жовква на Львовщине трое несовершеннолетних из-за долга избили до смерти своего 17-летнего знакомого.

Об этом сообщает 25 апреля управление Нацполиции во Львовской области.

Следствие установило, что в ночь с 12 на 13 апреля в подвале одного из жилых домов в городе Жовква парня жестоко избили трое его знакомых - двое местных жителей возрастом 15 и 17 лет и семнадцатилетний житель одного из сел Жовковского района.

Увидев, что избитый не подает признаков жизни, злоумышленники вынесли тело из подвала и закопали за домом. При этом они сфотографировали тело погибшего и в дальнейшем один из товарищей обнародовал эти фото в социальной сети.

Правоохранители опросили несовершеннолетних в присутствии родителей и психолога - по их словам, они избили своего знакомого том, что он задолжал им деньги - 12 000 гривен и не мог вернуть долг.

Злоумышленников задержали в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для них меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, отмечают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до десяти лет.