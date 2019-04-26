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Україна призупинила транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба"

П'ятниця, 26 квітня 2019, 00:07
Україна призупинила транзит російської нафти нафтопроводом Дружба

У четвер, 25 квітня о 21:43, компанія "Укртранснафта" вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба").

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

У компанії підкреслили, що транзит призупинили, оскільки "сировина не відповідає якісним показникам". 

"Таке рішення компанія, зокрема, прийняла керуючись угодою про надання послуг з транспортування нафти територією України. Відповідно до умов цього договору, Укртранснафта має право зупинити прийом російської нафти, якщо сировина не відповідає якісним показникам. 

Усі матеріальні збитки покладаються на сторону, яка не дотрималася виконання своїх обов'язків", - йдеться у заяві.

В "Укртранснафті" також заявили, що змушені призупинити транзит "у зв’язку із відмовою прийому неякісної російської нафти на приймально-здавальній дільниці "Будковце" (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти "Фенешлітке" (Угорщина)".

Нагадаємо:

  • Перші повідомлення про неякісну нафту з нафтопроводу "Дружба" з'явилися 19 квітня від концерну "Білнафтохім".
  • Російська "Транснефть" визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають "технічний характер".
  • Згодом Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії.
  • 25 кквітня Білорусь частково відновила поставки дизельного пального і бензину в Україну і Польщу.
  • Польща зупинила транзит нафти нафтопроводом "Дружба", білоруська сторона отримала відповідну телефонограму від компанії PERN - оператора польської ділянки нафтопроводу.

Українська правда

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Теми: УкртранснафтанафтаБілорусь
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