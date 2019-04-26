Украина приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

В четверг, 25 апреля в 21:43, компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

В компании подчеркнули, что транзит приостановили, поскольку "сырье не соответствует качественным показателям".

"Такое решение компания, в частности, приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям.

Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не сдержала выполнение своих обязанностей", - говорится в заявлении.

В "Укртранснафте" также заявили, что вынуждены приостановить транзит "в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия)".

Напомним: