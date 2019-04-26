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Засідання Радбезу ООН: Україна закликала посилити санкції проти Росії

П'ятниця, 26 квітня 2019, 01:12

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що указ президента РФ Путіна про видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу грубо порушує Мінські домовленості та закликав посилити санкції проти Кремля.

Про це він сказав на позачерговому засіданні Радбезу ООН, скликаному за ініціативи України, передає "Укрінформ".

"Цей указ є ще одним епізодом у ланцюгу дій, за допомогою яких РФ намагається відірвати території Донбасу від України. Росія порушує свої зобов'язання у рамках Мінських угод 2014 і 2015 років", - наголосив Єльченко.

"РФ не може більше приховувати присутність своєї регулярної армії та найманців на Донбасі та свою керівну роль в озброєному конфлікті.

Саме тому вони вирішили перейти від своєї п’ятирічної мантри про "их там нет" на реваншистське гасло "там наші громадяни". Ми все це чули перед Другою світовою війною, чули це перед війною у Грузії. Ми знаємо, куди ведуть такі гасла", - підкреслив дипломат.

За його словами, змінити ситуацію може лише підвищення міжнародного тиску на Росію.

"Посилення міжнародного тиску на Кремль, включно з новими цільовими санкціями проти агресора, має бути нашим спільним завданням. Лише так можна повернути Росію назад на шлях впровадження своїх зобов’язань за Мінськими угодами", - заявив Єльченко.

Він також закликав не завершувати зустріч без рішень або лише висловленням "серйозних занепокоєнь" чи "закликів до обидвох сторін до поваги Мінських угод".

"Давайте будемо чесними - поки більшість цієї Ради не буде готова вдатися до реальних дій - навіть якщо їм перешкоджатиме Росія - агресивна поведінка нашого сусіда ніколи не буде зупинена. Історія не знає випадків, коли потурання агресорові зупиняло його", - підкреслив постійний представник України при ООН.

Читайте також: "Початок анексії, удар по Зеленському чи пошук мігрантів: що стоїть за рішенням Путіна щодо Донбасу".

Нагадаємо:

  • 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
  • У Великій Британії заявили, що такі дії Росії - це спроба дестабілізувати Україну. Дії РФ засудили також Німеччина і Франція.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНУкраїнаРосіяДонбас
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