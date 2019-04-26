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Заседание Совбеза ООН: Украина призвала ужесточить санкции против России

Пятница, 26 апреля 2019, 01:12

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что указ президента РФ Путина о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса грубо нарушает Минские договоренности и призвал ужесточить санкции против Кремля.

Об этом он сказал на внеочередном заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе Украины, передает "Укринформ".

"Этот указ является еще одним эпизодом в цепи действий, с помощью которых РФ пытается оторвать территории Донбасса от Украины. Россия нарушает свои обязательства в рамках Минских соглашений 2014 и 2015 годов", - подчеркнул Ельченко.

"РФ не может больше скрывать присутствие своей регулярной армии и наемников на Донбассе и свою руководящую роль в вооруженном конфликте.

Именно поэтому они решили перейти от своей пятилетней мантры о "их там нет" на реваншистское лозунг "там наши граждане". Мы все это слышали перед Второй мировой войной, слышали это перед войной в Грузии. Мы знаем, куда ведут такие лозунги", - отметил дипломат.

По его словам, изменить ситуацию может только повышение международного давления на Россию.

"Усиление международного давления на Кремль, включая новые целевые санкции против агрессора, должно быть нашей общей задачей. Только так можно вернуть Россию обратно на путь внедрения своих обязательств по Минским соглашениям", - заявил Ельченко.

Он также призвал не завершать встречу без решений или только выражением "серьезных беспокойств" или "призывов к обеим сторонам уважать Минские соглашения".

"Давайте будем честными - пока большинство этого Совета не будет готово прибегнуть к реальным действиям - даже если им будетпрепятствовать Россия - агрессивное поведение нашего соседа никогда не будет остановлено. История не знает случаев, когда попустительство агрессору останавливало его", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

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Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
  • В Великобритании заявили, что такие действия России - это попытка дестабилизировать Украину. Действия РФ осудили также Германия и Франция.

Темы: ООНУкраинаРосcияДонбасс
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