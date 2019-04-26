У Радбезі ООН паспортний указ Путіна назвали підривом суверенітету України

Перед засіданням РБ ООН низка країн ЄС у Радбезі - ФРН, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, та колишні члени - Швеція, Італія та Нідерланди оприлюднили спільну заяву, у якій засудили рішення Кремля про видачу паспортів на окупованому Донбасі та підкреслили, що воно підриває суверенітет України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Полегшення отримання російського громадянства для українських громадян, що проживають там, суперечить цілям і духу Мінських угод.

Ми сподіваємося, що Росія утримуватиметься від будь-яких подібних дій, які ставлять під загрозу реалізацію Мінських угод і які перешкоджають повному відновленню українського урядового контролю над тими сферами, які передбачені угодами", - йдеться у заяві.

"Час, обраний для ухвалення Росією відповідного рішення, свідчить про намір РФ ще більше дестабілізувати Україну і загострити конфлікт", - наголосили країни ЄС у складі РБ ООН.

Вони також назвали ситуацію "глобальною проблемою".

Як зазначає "Громадське", Радбез ООН завершив засідання, не ухваливши рішень.

На засіданні Ради Безпеки в.о постпреда США в ООН Джонатан Коен назвав указ Путіна "провокацією". Водночас постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив, що це Україна не виконує Мінські угоди, а не Росія.

За його словами, Росія не змушує жителів Донбасу ставати громадянами РФ. "Вони самі цього прагнуть. Ми лише надаємо таку можливість", - додав Небензя.

Він також зазначив, що видача паспортів РФ "не пов'язана ні з якими подіями та не є нікому сигналом".

Як повідомляє "Укрінформ", по завершенні засідання РБ ООН представник Франції Франсуа та представник Німеччини Крістоф Хойзген провели спільний брифінг, на якому засудили паспортний указ Путіна як такий, що суперечить Мінським угодам, але висловили сподівання на новий імпульс їхнього виконання з новим українським президентом.

Представник ФРН зазначив, що для ухвалення якогось окремого рішення не було часу та можливості "на цьому етапі", і вони вирішили вийти на брифінг на прохання українського представника Володимира Єльченка.

За словами Хойзгена, дуже важливо, що з новим президентом, який невдовзі посяде свій пост в Україні, потрібно надати новий імпульс зусиллям з впровадження Мінських угод.

"Німеччина та Франція є частиною Нормандського формату і готові до цього", - додав він.

"Укрінформ" з посиланням на джерела поідомляє, що українська делегація передала представнику ФРН, яка зараз головує в РБ ООН, пропозиції щодо заяви Радбезу ООН за підсумками засідання.

Зазначається, що рішення про оприлюднення такої заяви можуть ухвалити у неформальних консультаціях членів РБ ООН.