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В Совбезе ООН паспортный указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины

Пятница, 26 апреля 2019, 02:51
В Совбезе ООН паспортный указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины

Перед заседанием СБ ООН ряд стран ЕС в Совбезе - ФРГ, Франция, Великобритания, Бельгия, Польша, и бывшие члены - Швеция, Италия и Нидерланды обнародовали совместное заявление, в котором осудили решение Кремля о выдаче паспортов на оккупированном Донбассе и подчеркнули, что оно подрывает суверенитет Украины.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Облегчение получения российского гражданства для украинских граждан, проживающих там, противоречит целям и духу Минских соглашений.

Мы надеемся, что Россия будет воздерживаться от любых подобных действий, которые ставят под угрозу реализацию Минских соглашений и которые препятствуют полному восстановлению украинского правительственного контроля над теми сферами, которые предусмотрены соглашениями", - говорится в заявлении.

"Время, выбранное для принятия Россией соответствующего решения, свидетельствует о намерении РФ еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт", - подчеркнули страны ЕС в составе СБ ООН.

Они также назвали ситуацию "глобальной проблемой".

Как отмечает "Громадське", Совбез ООН завершил заседание, не приняв решений.

На заседании Совета Безопасности и.о. постпреда США в ООН Джонатан Коэн назвал указ Путина "провокацией". В то же время постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что это Украина не выполняет Минские соглашения, а не Россия.

По его словам, Россия не заставляет жителей Донбасса становиться гражданами РФ. "Они сами этого хотят. Мы лишь предоставляем такую ​​возможность", - добавил Небензя.

Он также отметил, что выдача паспортов РФ "не связана ни с какими событиями и не является никому сигналом".

Как сообщает "Укринформ", по завершении заседания СБ ООН представитель Франции Франсуа Делатр и представитель Германии Кристоф Хойзген провели совместный брифинг, на котором осудили паспортный указ Путина как противоречащий Минским соглашениям, но выразили надежду на новый импульс их выполнения с новым украинским президентом.

Представитель ФРГ отметил, что для принятия какого-то отдельного решения не было времени и возможности "на этом этапе", и они решили выйти на брифинг по просьбе украинского представителя Владимира Ельченко.

По словам Хойзгена, очень важно, что с новым президентом, который вскоре займет свой пост в Украине, нужно придать новый импульс усилиям по внедрению Минских соглашений.

"Германия и Франция являются частью Нормандского формата и готовы к этому", - добавил он.

"Укринформ" со ссылкой на источники сообщает, что украинская делегация передала представителю ФРГ, которая сейчас председательствует в СБ ООН, предложения относительно заявления Совбеза ООН по итогам заседания.

Отмечается, что решение об обнародовании такого заявления могут принять в неформальных консультациях членов СБ ООН.

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Темы: ООНУкраинаДонбассРосcия
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