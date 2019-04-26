У Києві відремонтують ще три станції метро

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 06:08

У київському метрополітені планують провести ремонт на станціях метро "Сирець", "Політехнічний інститут" та "Шулявська".

Про це випливає з тендерів, опублікованих у системі держзакупівель Prozorro.

Зазначається, що на ремонт станції "Політехнічний інститут" витратять 19,45 млн грн, "Шулявської" - 19,40 млн грн,  станції "Сирець" - 20,69 млн грн. Загалом на ремонт станцій витратять близько 60 млн грн.

Усі три станції облаштують для вільного доступу маломобільних груп населення.

Планується, що на станціях замінять турнікети, кабелі живлення турнікетів і звукових орієнтирів. Крім цього, оновлять систему навігації, бар'єри, поручні, годинник і двері.

Виконавцем ремонтних робіт "Київський метрополітен" обрав ВАТ "Київметробуд".

Українська правда

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Теми: метро Київ
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