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В Киеве отремонтируют еще три станции метро

Пятница, 26 апреля 2019, 06:08

В киевском метрополитене планируют провести ремонт на станциях метро "Сырец", "Политехнический институт" и "Шулявская".

Об этом следует из тендеров, опубликованных в системе госзакупок Prozorro.

Отмечается, что на ремонт станции "Политехнический институт" потратят 19,45 млн грн, "Шулявская" - 19,40 млн грн, станции "Сырец" - 20,69 млн грн. Всего на ремонт станций потратят около 60 млн грн.

Все три станции обустроят для свободного доступа маломобильных групп населения.

Планируется, что на станциях заменят турникеты, кабели питания турникетов и звуковых ориентиров. Кроме этого, обновят систему навигации, барьеры, поручни, часы и двери.

Исполнителем ремонтных работ "Киевский метрополитен" выбрал ОАО "Киевметрострой".

Украинская правда

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Темы: метроКиев
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