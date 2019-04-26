В Киеве отремонтируют еще три станции метро

1396 просмотров
Пятница, 26 апреля 2019, 06:08

В киевском метрополитене планируют провести ремонт на станциях метро "Сырец", "Политехнический институт" и "Шулявская".

Об этом следует из тендеров, опубликованных в системе госзакупок Prozorro.

Отмечается, что на ремонт станции "Политехнический институт" потратят 19,45 млн грн, "Шулявская" - 19,40 млн грн, станции "Сырец" - 20,69 млн грн. Всего на ремонт станций потратят около 60 млн грн.

Все три станции обустроят для свободного доступа маломобильных групп населения.

Планируется, что на станциях заменят турникеты, кабели питания турникетов и звуковых ориентиров. Кроме этого, обновят систему навигации, барьеры, поручни, часы и двери.

Исполнителем ремонтных работ "Киевский метрополитен" выбрал ОАО "Киевметрострой".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: метро Киев
powered by lun.ua
Материалы по теме
Метро Киева сообщает, как будет работать на Пасху 23 апреля 2019, 11:33
Дебаты 2019: Три станции метро в Киеве закрыли полностью 19 апреля 2019, 14:46
Из-за дебатов на "Олимпийском" три станции метро работают с ограничением 19 апреля 2019, 12:55
Все новости
Главные новости
В Совбезе ООН паспортный указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины
Украина приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"
В ЦИК прокомментировали обвинения Зеленского в затягивании объявления результатов выборов
В пенсионном фонде РФ рассказали, как жители ОРДЛО смогут получить российские пенсии
Все новости
психология

10 обманов, которые родители часто говорят детям, сами этого не замечая

Лайфхаки

4 советы, которые помогут уменьшить время пользования смартфоном

психология

Как цвет носа, щек и подбородка "выдает" наши эмоции

Поиск по сайту
Архив
Весь архів