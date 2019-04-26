Зеленський полетів на вихідні до Туреччини

10875 переглядів
П'ятниця, 26 квітня 2019, 07:17

Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, але обіцяє повернутися через 2 дні.

Про це він написав у Facebook.

"Домовлялись бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль "Весело". А сам за 2 дні назад", - написав Зеленський.

Він стверджує, що за 4 місяці це його перші вихідні.

Зазначимо, що фестиваль "Весело" - проект студії "95 Квартал". Цього року фестиваль пройде з 30 квітня по 7 травня у турецькому Бодрумі.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Туреччина
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Економічні новини 25 квітня: Про Зеленського та МВФ, монополію Ахметова та облікову ставку 25 квітня 2019, 23:02
Юрист Коломойського розповів, як переконував Зеленського йти у президенти 25 квітня 2019, 22:50
Юрист Коломойського відповів, чи пропонував йому Зеленський очолити АП 25 квітня 2019, 21:54
Усі новини
Головні новини
У Радбезі ООН паспортний указ Путіна назвали підривом суверенітету України
Україна призупинила транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба"
У ЦВК прокоментували звинувачення Зеленського у затягуванні оголошення результатів виборів
У пенсійному фонді РФ розповіли, як жителі ОРДЛО зможуть отримати російські пенсії
Усі новини
Лайфхаки

4 поради, що допоможуть зменшити час користування смартфоном

посміхніться!

Фотожаби ЗЕ!перемоги

опитування

Чоловіки частіше вимагають підвищити їм зарплату