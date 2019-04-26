Зеленський полетів на вихідні до Туреччини

Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, але обіцяє повернутися через 2 дні.

Про це він написав у Facebook.

"Домовлялись бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль "Весело". А сам за 2 дні назад", - написав Зеленський.

Він стверджує, що за 4 місяці це його перші вихідні.

Зазначимо, що фестиваль "Весело" - проект студії "95 Квартал". Цього року фестиваль пройде з 30 квітня по 7 травня у турецькому Бодрумі.