Зеленский полетел на выходные в Турцию

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский сообщил, что на выходные улетел в Турцию, но обещает вернуться через 2 дня.

Об этом он написал в Facebook.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам за 2 дня назад", - написал Зеленский.

Он утверждает, что за 4 месяца это его первые выходные.

Отметим, что фестиваль "Весело" - проект студии "95 Квартал". В этом году фестиваль пройдет с 30 апреля по 7 мая в турецком Бодруме.