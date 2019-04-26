ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, без втрат

Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 26 квітня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 8 разів обстріляли позиції ОС: з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Піски; з озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Павлопіль.

Тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі населених пунктів Гнутове і Пищевик.

Тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Лебединське та Талаківка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем один раз обстріляли позиції ОС в районі населеного пункту Кримське.

За даними розвідки, 25 квітня двох бойовиків було поранено.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.