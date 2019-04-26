ООС Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, без потерь

За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 26 апреля.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 8 раз обстреляли позиции ОС: из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Пески; из вооружения боевых машин пехоты - возле населенного пункта Павлополь.

Трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Гнутово и Пищевик.

Трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Лебединское и Талаковка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем один раз обстреляли позиции ОС в районе населенного пункта Крымское.

По данным разведки, 25 апреля 2 боевиков были ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.