Матіос розповів, коли піде зі служби
П'ятниця, 26 квітня 2019, 09:26
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що піде зі служби тільки після настання миру.
Про це він сказав в ефірі "112 Україна".
"Я не чиновник, я військовий. Моя доля визначена закінченням військового контракту 11 жовтня 2019 року. Далі або не продовжу, якщо наступить мир, а якщо не буде миру – буду далі служити", - сказав Матіос.
Нагадаємо:
- Матіос був призначений на посаду головного військового прокурора України 26 серпня 2014 року.