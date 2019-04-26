Матіос розповів, коли піде зі служби

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що піде зі служби тільки після настання миру.

Про це він сказав в ефірі "112 Україна".

"Я не чиновник, я військовий. Моя доля визначена закінченням військового контракту 11 жовтня 2019 року. Далі або не продовжу, якщо наступить мир, а якщо не буде миру – буду далі служити", - сказав Матіос.

Нагадаємо: