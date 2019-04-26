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Матіос розповів, коли піде зі служби

П'ятниця, 26 квітня 2019, 09:26

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що піде зі служби тільки після настання миру.

Про це він сказав в ефірі "112 Україна".

"Я не чиновник, я військовий. Моя доля визначена закінченням військового контракту 11 жовтня 2019 року. Далі або не продовжу, якщо наступить мир, а якщо не буде миру – буду далі служити", - сказав Матіос.

Нагадаємо:

  • Матіос був призначений на посаду головного військового прокурора України 26 серпня 2014 року. 

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