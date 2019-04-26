Матіос розповів, коли піде зі служби

2499 переглядів
П'ятниця, 26 квітня 2019, 09:26

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що піде зі служби тільки після настання миру.

Про це він сказав в ефірі "112 Україна".

"Я не чиновник, я військовий. Моя доля визначена закінченням військового контракту 11 жовтня 2019 року. Далі або не продовжу, якщо наступить мир, а якщо не буде миру – буду далі служити", - сказав Матіос.

Нагадаємо:

  • Матіос був призначений на посаду головного військового прокурора України 26 серпня 2014 року. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Речнику штабу Зеленського не до душі ідея обмежити повноваження президента
У Радбезі ООН паспортний указ Путіна назвали підривом суверенітету України
Україна призупинила транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба"
У ЦВК прокоментували звинувачення Зеленського у затягуванні оголошення результатів виборів
Усі новини
психологія

10 брехонь, які батьки часто кажуть дітям, самі цього не помічаючи

опитування

Чоловіки частіше вимагають підвищити їм зарплату

здоров'я

Фтор: навіщо він нам і де його взяти