Матиос рассказал, когда уйдет со службы

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что уйдет со службы только после наступления мира.

Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"Я не чиновник, я военный. Моя судьба предопределена окончанием военного контракта 11 октября 2019 года. Далее либо не продолжу, если наступит мир, а если не будет мира – буду дальше служить", - сказал Матиос.

Напомним: