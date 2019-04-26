Матиос рассказал, когда уйдет со службы
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Пятница, 26 апреля 2019, 09:26
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что уйдет со службы только после наступления мира.
Об этом он сказал в эфире "112 Украина".
"Я не чиновник, я военный. Моя судьба предопределена окончанием военного контракта 11 октября 2019 года. Далее либо не продолжу, если наступит мир, а если не будет мира – буду дальше служить", - сказал Матиос.
Напомним:
- Матиос был назначен на должность главного военного прокурора Украины 26 августа 2014 роки.
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