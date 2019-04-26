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Екс-керівник "Омеги" дав свідчення у справі розстрілів на Майдані

П'ятниця, 26 квітня 2019, 10:11
Екс-керівник Омеги дав свідчення у справі розстрілів на Майдані

Колишній командир спецпідрозділу внутрішній військ "Омега" Анатолій Стрельченко дав свідчення у справі масових розстрілів протестувальників 20 лютого 2014 року.

Як передає "5 канал", 25 квітня він розповів у суді, що того дня кілька хвилин на 12-ту він разом із шістьма десятками спецпризначенців, серед яких були три пари снайперів, прибув на Інститутську.

Стрельченкові видали письмовий дозвіл на застосування вогнепальної зброї та наказали посилити охорону урядового кварталу, щоби не допустити туди "майданівців".

Зі слів колишнього керівника "Омеги", підпорядкованих йому бійців він розмістив за так званою бетонною барикадою.

Свої дії, стверджує колишній силовик, він координував із колишніми командиром роти "Беркут" Дмитром Садовником, який переховується від слідства в Росії, а також із Олегом Янішевським, який нині, як один із п'ятьох обвинувачених у масових вбивствах, перебуває на лаві підсудних.

Утім, якщо під час досудового розслідування Анатолій Стрельченко ідентифікував Янішевського на роздруківках з відео, то в судовій залі – на тому ж відео – вже не впізнав, начебто через погану якість.

"Десь приблизно в цьому місці ми зустрічалися з Янішевським. Але сказати, що це він, я не можу. Формений одяг схожий на його", – заявив свідок.

Адвокати та прокурори по-різному трактують свідчення Стрельченка.

За словами адвоката Стефана Решка, "з показів свідка, які ми сьогодні почули, координації не було". "Він вказав, що спілкувався з Янішевським понад вечір 20 числа", – заявив адвокат.

Прокурор Генпрокуратури Яніс Сімонов сказав, що Стрельченко спілкувався з Садовником та Янішевським опівдні – і вони обговорювали операцію на "бетонній барикаді". 

Теми: Майдан
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