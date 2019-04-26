Экс-руководитель "Омеги" дал показания по делу расстрелов на Майдане

Бывший командир спецподразделения внутренних войск "Омега" Анатолий Стрельченко дал показания по делу массовых расстрелов протестующих 20 февраля 2014 года.

Как передает "5 канал", 25 апреля он рассказал в суде, что в тот день в начале 12-ти он вместе с шестью десятками спецназовцев, среди которых были три пары снайперов, прибыл на Институтскую.

Стрельченко выдали письменное разрешение на применение огнестрельного оружия и приказали усилить охрану правительственного квартала, чтобы не допустить туда "майдановцев".

По словам бывшего руководителя "Омеги", подчиненных ему бойцов он разместил за так называемой бетонной баррикадой.

Свои действия, утверждает бывший силовик, он координировал с бывшими командиром роты "Беркут" Дмитрием Садовником, который скрывается от следствия в России, а также с Олегом Янишевским, который сейчас, как один из пяти обвиняемых в массовых убийствах, находится на скамье подсудимых.

Впрочем, если во время досудебного расследования Анатолий Стрельченко идентифицировал Янишевского на распечатках с видео, то в зале суда – на том же видео – уже не узнал, якобы из-за плохого качества.

"Где-то примерно в этом месте мы встречались с Янишевским. Но сказать, что это он, я не могу. Форменная одежда похожа на его", – заявил свидетель.

Адвокаты и прокуроры по-разному трактуют показания Стрельченко.

По словам адвоката Стефана Решко, "из показаний свидетеля, которые мы сегодня услышали, координации не было". "Он указал, что общался с Янишевским под вечер 20 числа", – заявил адвокат.

Прокурор Генпрокуратуры Янис Симонов сказал, что Стрельченко общался с Садовником и Янишевским в полдень – они обсуждали операцию на "бетонной баррикаде".