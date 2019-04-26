У Києві на двох мостах обмежать рух
П'ятниця, 26 квітня 2019, 10:42
У столиці тривають ремонтні роботи на мостах через Дніпро, у зв’язку з чим з 28 квітня до 2 травня обмежать рух на мосту імені Є. О. Патона та з 29 квітня до 2 червня – на Південному мосту.
Про це повідомляє КК "Київавтодор".
Зокрема, на мосту Патона з 8:00 28 квітня до 6:00 2 травня обмежать рух у першій смузі руху у напрямку бульвару Дружби Народів.
З 12:00 29 квітня до 22:00 2 червня у зв’язку із капремонтом деформаційних швів на Південному мосту обмежать рух транспорту в напрямку з Наддніпрянського шосе на естакаду мосту біля метро "Видубичі".
КК "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з ремонтами.
Українська правда