У Києві на двох мостах обмежать рух

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 10:42

У столиці тривають ремонтні роботи на мостах через Дніпро, у зв’язку з чим з 28 квітня до 2 травня обмежать рух на мосту імені Є. О. Патона та з 29 квітня до 2 червня – на Південному мосту.

Про це повідомляє КК "Київавтодор". 

Зокрема, на мосту Патона з 8:00 28 квітня до 6:00 2 травня обмежать рух у першій смузі руху у напрямку бульвару Дружби Народів.

З 12:00 29 квітня до 22:00 2 червня у зв’язку із капремонтом деформаційних швів на Південному мосту обмежать рух транспорту в напрямку з Наддніпрянського шосе на естакаду мосту біля метро "Видубичі".

КК "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з ремонтами.
 


Українська правда

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Теми: Київ дороги
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