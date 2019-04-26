В Киеве на двух мостах ограничат движение

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Пятница, 26 апреля 2019, 10:42

В столице продолжаются ремонтные работы на мостах через Днепр, в связи с чем с 28 апреля по 2 мая ограничат движение на мосту имени Патона, а с 29 апреля по 2 июня – на Южном мосту.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

В частности, на мосту Патона с 8:00 28 апреля по 6:00 2 мая ограничат движение в первой полосе движения в направлении бульвара Дружбы Народов.

С 12:00 29 апреля до 22:00 2 июня в связи с капремонтом деформационных швов на Южном мосту ограничат движение транспорта в направлении с Надднепрянского шоссе на эстакаду моста возле метро "Выдубичи".

КК "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с ремонтами.

Украинская правда

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Темы: Киев дороги
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