"Ваш онук у поліції": шахрай надурив бабусю й отримав 3 роки

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 11:09

Шахрай, який ошукав пенсіонерку за схемою "ваш онук в поліції", отримав 3 роки позбавлення волі.

Дергачівський райсуд Харківської області визнав 58-річного харків’янина винним у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України), повідомляє обласна прокуратура.

У серпні 2017 року неодноразово судимий за шахрайство чоловік зателефонував на стаціонарний номер 85-річної бабусі. Він видав себе за її онука та розповів, що потрапив у неприємності.

Жінці несправжній "онук" сказав, що з його вини постраждала людина, і він має терміново оплатити потерпілому лікування.

Налякавши бабусю, шахрай змінив голос і представився слідчим поліції.

Псевдоправоохоронець запевнив жінку, що її онуку загрожує кримінальна відповідальність, і щоб родич міг уникнути неприємностей, необхідно заплатити 50 тисяч доларів.

Бабуся погодилася віддати усі свої заощадження, однак ця сума була значно меншою – 6 тисяч гривень. Того ж дня шахрай приїхав додому пенсіонерки та забрав кошти.

Як розповіла начальник управління прокуратури області Тетяна Сотнікова, тепер чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

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Теми: кримінал Харківська область
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