"Ваш онук у поліції": шахрай надурив бабусю й отримав 3 роки
Шахрай, який ошукав пенсіонерку за схемою "ваш онук в поліції", отримав 3 роки позбавлення волі.
Дергачівський райсуд Харківської області визнав 58-річного харків’янина винним у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України), повідомляє обласна прокуратура.
У серпні 2017 року неодноразово судимий за шахрайство чоловік зателефонував на стаціонарний номер 85-річної бабусі. Він видав себе за її онука та розповів, що потрапив у неприємності.
Жінці несправжній "онук" сказав, що з його вини постраждала людина, і він має терміново оплатити потерпілому лікування.
Налякавши бабусю, шахрай змінив голос і представився слідчим поліції.
Псевдоправоохоронець запевнив жінку, що її онуку загрожує кримінальна відповідальність, і щоб родич міг уникнути неприємностей, необхідно заплатити 50 тисяч доларів.
Бабуся погодилася віддати усі свої заощадження, однак ця сума була значно меншою – 6 тисяч гривень. Того ж дня шахрай приїхав додому пенсіонерки та забрав кошти.
Як розповіла начальник управління прокуратури області Тетяна Сотнікова, тепер чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.
Вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.