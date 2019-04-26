"Ваш внук в полиции": мошенник обманул бабушку и получил 3 года
Мошенник, обманувший пенсионерку по схеме "ваш внук в полиции", получил 3 года лишения свободы.
Дергачевский райсуд Харьковской области признал 58-летнего харьковчанина виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 190 УК Украины), сообщает областная прокуратура.
В августе 2017 года неоднократно судимый за мошенничество мужчина позвонил на стационарный номер 85-летней бабушки. Он выдал себя за ее внука и рассказал, что попал в неприятности.
Женщине ненастоящий "внук" сказал, что по его вине пострадал человек, и он срочно должен оплатить пострадавшему лечение.
Напугав бабушку, мошенник изменил голос и представился следователем полиции.
Псевдоправоохранитель заверил женщину, что ее внуку грозит уголовная ответственность, и чтобы родственник мог избежать неприятностей, необходимо заплатить 50 тысяч долларов.
Бабушка согласилась отдать все свои сбережения, однако эта сумма была значительно меньше – 6 тысяч гривен. В тот же день мошенник приехал домой к пенсионерке и забрал деньги.
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, теперь мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку есть время на апелляционное обжалование.