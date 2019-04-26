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"Ваш внук в полиции": мошенник обманул бабушку и получил 3 года

Пятница, 26 апреля 2019, 11:09

Мошенник, обманувший пенсионерку по схеме "ваш внук в полиции", получил 3 года лишения свободы.

Дергачевский райсуд Харьковской области признал 58-летнего харьковчанина виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 190 УК Украины), сообщает областная прокуратура.

В августе 2017 года неоднократно судимый за мошенничество мужчина позвонил на стационарный номер 85-летней бабушки. Он выдал себя за ее внука и рассказал, что попал в неприятности.

Женщине ненастоящий "внук" сказал, что по его вине пострадал человек, и он срочно должен оплатить пострадавшему лечение.

Напугав бабушку, мошенник изменил голос и представился следователем полиции.

Псевдоправоохранитель заверил женщину, что ее внуку грозит уголовная ответственность, и чтобы родственник мог избежать неприятностей, необходимо заплатить 50 тысяч долларов.

Бабушка согласилась отдать все свои сбережения, однако эта сумма была значительно меньше – 6 тысяч гривен. В тот же день мошенник приехал домой к пенсионерке и забрал деньги.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, теперь мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку есть время на апелляционное обжалование.

"Украинская правда" в Threads

Темы: криминалХарьковская область
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