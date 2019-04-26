В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку

У Львові повністю демонтували багатоповерхівку, збудовану з порушеннями.

Про це інформує сайт Львівської міської ради.

"Інформуємо, що демонтаж збудованої з порушеннями багатоповерхівки на вул. Личаківській, 259 завершено. Станом на сьогодні, використовуючи великогабаритну 26-тонну техніку, вдалося знести увесь будинок", – йдеться в повідомленні.

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За даними міської влади, тепер залишилося лише прибрати будівельне сміття.

Зазначається, що роботи з демонтажу тривали близько місяця: спершу зносили дах, потім проводилася руйнація ненесучих будівельних конструкцій, далі будинок зносили секціями.

"Фінансування знесення здійснювалося за рахунок коштів виконавчого провадження, роботу виконувала підрядна організація", — розповів керівник юридичного відділу Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Львова Святослав Кіндратів.

У міськраді зазначають, що це вперше в Україні знесли 7-поверховий самобуд. Прецедентів, щоб зносили багатоквартирний будинок такого розміру, збудований без документів, в країні ще не було.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, цей прецедент має стати застереженням для усіх забудовників щодо дотримання законодавства в сфері містобудування.