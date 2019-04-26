В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку

8569 переглядів
П'ятниця, 26 квітня 2019, 11:59

У Львові повністю демонтували багатоповерхівку, збудовану з порушеннями.

Про це інформує сайт Львівської міської ради.

"Інформуємо, що демонтаж збудованої з порушеннями багатоповерхівки на вул. Личаківській, 259 завершено. Станом на сьогодні, використовуючи великогабаритну 26-тонну техніку, вдалося знести увесь будинок", – йдеться в повідомленні.

 
було...
 
стало

За даними міської влади, тепер залишилося лише прибрати будівельне сміття.

Зазначається, що роботи з демонтажу тривали близько місяця: спершу зносили дах, потім проводилася руйнація ненесучих будівельних конструкцій, далі будинок зносили секціями.

"Фінансування знесення здійснювалося за рахунок коштів виконавчого провадження, роботу виконувала підрядна організація", — розповів керівник юридичного відділу Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Львова Святослав Кіндратів.

У міськраді зазначають, що це вперше в Україні знесли 7-поверховий самобуд. Прецедентів, щоб зносили багатоквартирний будинок такого розміру, збудований без документів, в країні ще не було.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, цей прецедент має стати застереженням для усіх забудовників щодо дотримання законодавства в сфері містобудування.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Львів
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Голова Львівської ОДА йде у відставку 22 квітня 2019, 11:26
"Мінування" у Львові не підтвердилися, у Києві - 5 "замінованих" церков і маркети  21 квітня 2019, 20:12
У Львові "замінували" аеропорт, вокзал і два ТЦ 21 квітня 2019, 17:04
Усі новини
Головні новини
Рубан виїхав з України
Зеленський і Гройсман провели неформальну зустріч – джерела
У Зеленського розповіли про розпуск Ради
Екс-керівник "Омеги" дав свідчення у справі розстрілів на Майдані
Усі новини
дослідження

Заправки до вейпів та електронних сигарет можуть містити грибки та бактерії

психологія

7 способів, які допоможуть вам стати стійкішими психологічно

Фото

Британському принцу Луї Артуру Чарльзу сьогодні рік