Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку

П'ятниця, 26 квітня 2019, 11:59

У Львові повністю демонтували багатоповерхівку, збудовану з порушеннями.

Про це інформує сайт Львівської міської ради.

"Інформуємо, що демонтаж збудованої з порушеннями багатоповерхівки на вул. Личаківській, 259 завершено. Станом на сьогодні, використовуючи великогабаритну 26-тонну техніку, вдалося знести увесь будинок", – йдеться в повідомленні.

 
було...
 
стало

За даними міської влади, тепер залишилося лише прибрати будівельне сміття.

Зазначається, що роботи з демонтажу тривали близько місяця: спершу зносили дах, потім проводилася руйнація ненесучих будівельних конструкцій, далі будинок зносили секціями.

"Фінансування знесення здійснювалося за рахунок коштів виконавчого провадження, роботу виконувала підрядна організація", — розповів керівник юридичного відділу Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Львова Святослав Кіндратів.

У міськраді зазначають, що це вперше в Україні знесли 7-поверховий самобуд. Прецедентів, щоб зносили багатоквартирний будинок такого розміру, збудований без документів, в країні ще не було.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, цей прецедент має стати застереженням для усіх забудовників щодо дотримання законодавства в сфері містобудування.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Львів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

Усі новини...
Львів
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
"Укрпошта" відновила роботу відділення у Львові, яке постраждало від ракетної атаки
Російська ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: