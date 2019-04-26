В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку

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Пятница, 26 апреля 2019, 11:59

Во Львове полностью демонтировали многоэтажку, построенную с нарушениями.

Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

"Информируем, что демонтаж построенной с нарушениями многоэтажки на ул. Лычаковской, 259 завершен. На сегодня, используя крупногабаритную 26-тонную технику, удалось снести весь дом", - говорится в сообщении.

 
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По данным городских властей, теперь осталось только убрать строительный мусор.

Отмечается, что работы по демонтажу продолжались около месяца: сначала сносили крышу, затем велось разрушение несущих строительных конструкций, дальше дом сносили секциями.

"Финансирование сноса осуществлялось за счет средств исполнительного производства, работу выполняла подрядная организация", - рассказал руководитель юридического отдела Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля Львова Святослав Киндратив.

В горсовете отмечают, что это впервые в Украине снесли 7-этажный самострой. Прецедентов, чтобы сносили многоквартирный дом такого размера, построенный без документов, в стране еще не было.

По словам городского головы Львова Андрея Садового, этот прецедент должен стать предостережением для всех застройщиков по соблюдению законодательства в сфере градостроительства.

Украинская правда

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Темы: Львов
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