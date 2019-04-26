Путін оцінюватиме губернаторів за їхнім ставленням до нього

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 12:53

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про оцінку ефективності роботи керівників регіонів, одним із пунктів якого є довіра особисто до президента.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

Відзначається, що указ містить перелік показників, за якими будуть оцінювати ефективність роботи губернаторів і першим пунктом в ньому йде рівень довіри до влади і особисто до президента.

Повідомляється, що всього в переліку 15 пунктів, серед яких також такі показники як продуктивність праці, рівень зарплат, якість навколишнього середовища і доріг, а також природний приріст населення.

За даними видання, адміністрація президента Росії і уряд повинні до 1 червня подати методику розрахунку показників, а потім щорічно звітувати за їхнім значенням. Указ набирає чинності з дня підписання.

Нагадаємо:

  • Раніше в Росії ухвалили закон, що забороняє критику влади, а також негативні висловлювання в пресі, соцмережах та інше.
  • Після цього в РФ вже були прецеденти, коли Роскомнадзор змушував ЗМІ видаляти публікації, в яких повідомлялося, наприклад, про графіті з негативними написами про Путіна.

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Теми: Росія Путін
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