Путін оцінюватиме губернаторів за їхнім ставленням до нього

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про оцінку ефективності роботи керівників регіонів, одним із пунктів якого є довіра особисто до президента.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

Відзначається, що указ містить перелік показників, за якими будуть оцінювати ефективність роботи губернаторів і першим пунктом в ньому йде рівень довіри до влади і особисто до президента.

Повідомляється, що всього в переліку 15 пунктів, серед яких також такі показники як продуктивність праці, рівень зарплат, якість навколишнього середовища і доріг, а також природний приріст населення.

За даними видання, адміністрація президента Росії і уряд повинні до 1 червня подати методику розрахунку показників, а потім щорічно звітувати за їхнім значенням. Указ набирає чинності з дня підписання.

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