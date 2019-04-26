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Путин будет оценивать губернаторов по их отношению к нему

Пятница, 26 апреля 2019, 12:53

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов, одним из пунктов которого является доверие лично к президенту.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Отмечается, что указ содержит перечень показателей, по которым будут оценивать эффективность работы губернаторов и первым пунктом в нем идет уровень доверия к власти и лично к президенту.

Сообщается, что всего в перечне 15 пунктов, среди которых также такие показатели как производительность труда, уровень зарплат, качество окружающей среды и дорог, а также естественный прирост населения..

По данным издания, администрация президента России и правительство должны до 1 июня представить методику расчета показателей, а затем ежегодно отчитываться по их значениям. Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним:

  • Ранее в России приняли закон, запрещающий критику власти, а также негативные высказывания в прессе, соцсетях и прочее.
  • После этого в РФ уже были прецеденты, когда Роскомнадзор заставлял СМИ удалять публикации, в которых сообщалось, например, о граффити с негативными надписями о Путине.

Темы: РосcияПутин
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