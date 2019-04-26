Путин будет оценивать губернаторов по их отношению к нему

912 просмотров
Пятница, 26 апреля 2019, 12:53

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов, одним из пунктов которого является доверие лично к президенту.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Отмечается, что указ содержит перечень показателей, по которым будут оценивать эффективность работы губернаторов и первым пунктом в нем идет уровень доверия к власти и лично к президенту.

Сообщается, что всего в перечне 15 пунктов, среди которых также такие показатели как производительность труда, уровень зарплат, качество окружающей среды и дорог, а также естественный прирост населения..

По данным издания, администрация президента России и правительство должны до 1 июня представить методику расчета показателей, а затем ежегодно отчитываться по их значениям. Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним:

  • Ранее в России приняли закон, запрещающий критику власти, а также негативные высказывания в прессе, соцсетях и прочее.
  • После этого в РФ уже были прецеденты, когда Роскомнадзор заставлял СМИ удалять публикации, в которых сообщалось, например, о граффити с негативными надписями о Путине.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия Путин
powered by lun.ua
Материалы по теме
Узника Кремля и экс-охранника Яроша тюремщики побили "за беркутовцев" – СМИ 26 апреля 2019, 13:02
СБУ разоблачила еще 8 наемников ЧВК "Вагнера" 26 апреля 2019, 12:08
В ОРЛО отчаянно готовятся к российским паспортам, привлекли "МВД" – РосСМИ 26 апреля 2019, 10:46
Все новости
Главные новости
Рада снимет препятствия для закона о языке уже в середине мая
Рубан выехал из Украины
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу – источники
У Зеленского рассказали о роспуске Рады
Все новости
здоровье

Прививка от гепатита В: почему стоит делать и не откладывать

здоровье

Сколько можно хранить продукты в морозилке

Фото

14 детских площадок, с которыми что-то не так

Поиск по сайту
Архив
Весь архів