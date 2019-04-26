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Погода на Великдень: синоптик розповіла, яким регіонам не пощастило

П'ятниця, 26 квітня 2019, 13:36

На Великдень, 27-28 квітня, на заході України та у північних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, у суботу і неділю на решті території України переважатиме суха погода, хіба що в другій половині дня 28 квітня на Харківщині та Луганщині також ймовірні окремі дощі з грозами.

Температура повітря втримається високою, вдень 20-26°, лише в неділю у західній частині України похолодає до 13-18°.

 

У Києві 27 квітня очікується впродовж дня 20-22°, є ймовірність локального дощу.

На Великдень у Києві вночі 9-12°, вдень 22-24°, також можливий дощ.

"Тому, окрім великодніх кошиків, прихопіть із собою парасолю", - радить синоптик.

 

При цьому за інформацією Укргідрометцентру, яку передає "Інтерфакс-Україна", 27 квітня в західній частині України місцями очікуються шквали вітру, 15-20 м/с. На решті території вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. 28 квітня в Україні вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Українська правда

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Теми: погода
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