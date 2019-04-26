Погода на Пасху: синоптик рассказала, каким регионам не повезло

На Пасху, 27-28 апреля, на западе Украины и в северных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в субботу и воскресенье на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, разве что во второй половине дня 28 апреля на Харьковщине и Луганщине также вероятны отдельные дожди с грозами.

Температура воздуха удержится высокой - днем ​​20-26°, только в воскресенье в западной части Украины похолодает до 13-18°.

В Киеве 27 апреля ожидается в течение дня 20-22°, вероятность локального дождя.

На Пасху в Киеве ночью 9-12°, днем ​​22-24°, также возможен дождь.

"Поэтому, кроме пасхальных корзин, прихватите с собой зонт", - советует синоптик.

При этом по информации Укргидрометцентра, которую передает "Интерфакс-Украина", 27 апреля в западной части Украины местами ожидаются шквалы ветра, 15-20 м/с. На остальной территории ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. 28 апреля в Украине ветер юго-западный, 5-10 м/с.