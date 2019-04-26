Погода на Пасху: синоптик рассказала, каким регионам не повезло

8284 просмотра
Пятница, 26 апреля 2019, 13:36

На Пасху, 27-28 апреля, на западе Украины и в северных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в субботу и воскресенье на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, разве что во второй половине дня 28 апреля на Харьковщине и Луганщине также вероятны отдельные дожди с грозами.

Температура воздуха удержится высокой - днем ​​20-26°, только в воскресенье в западной части Украины похолодает до 13-18°.

 

В Киеве 27 апреля ожидается в течение дня 20-22°, вероятность локального дождя.

На Пасху в Киеве ночью 9-12°, днем ​​22-24°, также возможен дождь.

"Поэтому, кроме пасхальных корзин, прихватите с собой зонт", - советует синоптик.

 

При этом по информации Укргидрометцентра, которую передает "Интерфакс-Украина", 27 апреля в западной части Украины местами ожидаются шквалы ветра, 15-20 м/с. На остальной территории ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. 28 апреля в Украине ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода
powered by lun.ua
Материалы по теме
Синоптики прогнозируют в Украине тепло и дожди 25 апреля 2019, 15:24
Чистый четверг в Украине будет по-летнему теплым 24 апреля 2019, 12:56
В среду в Украине будет почти лето, а на Пасху погода испортится 23 апреля 2019, 12:02
Все новости
Главные новости
У Зеленского рассказали, что будет с НАПК, САП и НАБУ
Россия оправдывает раны Сенцова: "был прижал лицом к стене", но не пытали
Климкин рассказал, от чего будет зависеть работа с Зеленским
Строители с Шулявского моста митингуют, но работа идет
Все новости
Опыт

Как житель Франковска создает игрушки из полимерной глины

здоровье

Сколько можно хранить продукты в морозилке

психология

7 способов, которые помогут вам стать более устойчивыми психологически

Поиск по сайту
Архив
Весь архів