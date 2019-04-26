Медведчук вважає, що в Україні заздрять його статусу "кум Путіна"

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 14:41

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що в Україні сильно заздрять його статусу кума президента РФ Володимира Путіна.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "112.Україна", коментуючи, чому в Україні часто згадують його не як політичного діяча, а як кума російського президента

"Вони настільки заздрять, що в черговий раз хочуть підкреслити: Медведчук - кум Путіна", - сказав він.

За його словами, йому заздрять тому, що він є кумом "найвпливовішої і відомої людини в світі".

"Тому я всім це прощаю. І якщо вони думають, що вони мене цим дістають, вони помиляються", - сказав він.

Медведчук додав, що така згадка про нього робиться для того, щоб налаштовувати людей проти нього, враховуючи українсько-російські відносини.

При цьому він вважає, що ті хто хотів налаштуватися проти нього негативно, вже давно налаштувалися, однак у інших може бути і позитивна думка від згадки про кумівство з Путіним.

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Теми: Медведчук Путін
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