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Медведчук считает, что в Украине завидуют его статусу "кум Путина"

Пятница, 26 апреля 2019, 14:41

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что в Украине сильно завидуют его статусу кума президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "112.Украина", комментируя, почему в Украине часто упоминают его не как политического деятеля, а как кума российского президента

"Они настолько завидуют, что в очередной раз хотят подчеркнуть: Медведчук – кум Путина", - сказал он.

По его словам, ему завидуют потому, что он является кумом "самого влиятельного и известного человека в мире".

"Поэтому я всем это прощаю. И если они думают, что они меня этим достают, они ошибаются", - сказал он.

Медведчук добавил, что подобное упоминание о нем делается для того, чтобы настраивать людей против него, учитывая украинско-российские отношения.

При этом он считает, что те кто хотел настроиться против него негативно, уже давно настроились, однако у других может быть и положительное мнение от упоминания о кумовстве с Путиным.

Темы: МедведчукПутин
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