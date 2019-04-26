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ЗМІ: У Трампа готують нову ядерну угоду з Росією та Китаєм

П'ятниця, 26 квітня 2019, 14:56

Президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації розробити проект нових угод з Росією і Китаєм про контроль над озброєннями.

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на The Washington Post і CNN.

За даними джерел цих видань, Трамп спробує обмежити використання російського ядерного озброєння, яке зараз не регулюється іншими угодами, а також стримати і перевірити потенціал Китаю.

Як повідомляє одне з джерел CNN, Трамп дав зрозуміти, що контроль над озброєнням повинен включати в себе Росію і Китай, все озброєння, усі боєголовки і ракети.

Зазначається, що ініціатива знаходиться на ранній стадії: в Білому домі наразі тільки готують можливі варіанти для виконання доручення Трампа.

Видання припускає, що подібна угода між США, Росією і Китаєм, в разі укладення, стала б великим дипломатичним досягненням, однак її підготовка може зайняти кілька років, а нинішній президентський термін Трампа закінчується у 2020 році.

За інформацією ЗМІ, нова угода може прийти на зміну укладеним з Росією договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), який закінчується у 2021 році.

Як пише The Washington Post, в адміністрації стурбовані широким арсеналом малої і високоманеврової ядерної зброї, яка вже є в Росії або знаходиться в розробці. На ці види озброєнь, які називають тактичними, СНО-3 не поширюється.

Китай, на думку співрозмовників ЗМІ, взагалі може не зацікавитися переговорами. Пекін уникає участі в таких угодах, в тому числі через те, що його арсенал ядерної зброї відстає від американського, зазначає "Голос Америки".

Теми: СШАРосіяКитайядерна зброя
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