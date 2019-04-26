СМИ: У Трампа готовят новый ядерный договор с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации разработать проект новых соглашений с Россией и Китаем о контроле над вооружениями.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на The Washington Post и CNN.

По данным источников этих изданий, Трамп попытается ограничить использование российского ядерного вооружения, которое сейчас не регулируется другими соглашениями, а также сдержать и проверить потенциал Китая.

Как сообщает один из источников CNN, Трамп дал понять, что контроль над вооружением должен включать в себя Россию и Китай, все вооружение, все боеголовки и ракеты.

Отмечается, что инициатива находится на ранней стадии: в Белом доме пока только готовят возможные варианты для выполнения поручения Трампа.

Издание предполагает, что подобное соглашение между США, Россией и Китаем, в случае заключения, стало бы большим дипломатическим достижением, однако его подготовка может продолжаться несколько лет, а нынешний президентский срок Трампа заканчивается в 2020 году.

По информации СМИ, новое соглашение может прийти на смену заключенному с Россией договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который заканчивается в 2021 году.

Как пишет The Washington Post, в администрации обеспокоены широким арсеналом малого и высокоманевренного ядерного оружия, которое уже есть у России или находится в разработке. На эти виды вооружений, которые называют тактическими, СНВ-3 не распространяется.

Китай, по мнению собеседников СМИ, вообще может не заинтересоваться переговорами. Пекин избегает участия в таких сделках, в том числе из-за того, что его арсенал ядерного оружия отстает от американского, отмечает "Голос Америки".