Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: У Трампа готовят новый ядерный договор с Россией и Китаем

Пятница, 26 апреля 2019, 14:56

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации разработать проект новых соглашений с Россией и Китаем о контроле над вооружениями.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на The Washington Post и CNN.

По данным источников этих изданий, Трамп попытается ограничить использование российского ядерного вооружения, которое сейчас не регулируется другими соглашениями, а также сдержать и проверить потенциал Китая.

Как сообщает один из источников CNN, Трамп дал понять, что контроль над вооружением должен включать в себя Россию и Китай, все вооружение, все боеголовки и ракеты.

Отмечается, что инициатива находится на ранней стадии: в Белом доме пока только готовят возможные варианты для выполнения поручения Трампа.

Издание предполагает, что подобное соглашение между США, Россией и Китаем, в случае заключения, стало бы большим дипломатическим достижением, однако его подготовка может продолжаться несколько лет, а нынешний президентский срок Трампа заканчивается в 2020 году.

По информации СМИ, новое соглашение может прийти на смену заключенному с Россией договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который заканчивается в 2021 году.

Как пишет The Washington Post, в администрации обеспокоены широким арсеналом малого и высокоманевренного ядерного оружия, которое уже есть у России или находится в разработке. На эти виды вооружений, которые называют тактическими, СНВ-3 не распространяется.

Китай, по мнению собеседников СМИ, вообще может не заинтересоваться переговорами. Пекин избегает участия в таких сделках, в том числе из-за того, что его арсенал ядерного оружия отстает от американского, отмечает "Голос Америки".

Темы: СШАРосcияКитайядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
США
Настойчиво писал те же цифры: в США мужчина выиграл в лотерею после 7 лет попыток
Apple начинает производство iPhone 15 в Индии
США разрешили Израилю продать Германии противоракетную систему Arrow 3 за $3,5 млрд
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: