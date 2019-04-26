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У Грузії затримали українку: намагалася продати 10 дітей

П'ятниця, 26 квітня 2019, 15:25

У Грузії затримали громадянку України, яка збиралася перевезти на територію Абхазії 10 дітей, щодо неї порушили кримінальну справу за статтею "торгівля людьми".

Про це повідомили в прес-службі МВС Грузії.

"8 квітня 2019 року рейсом Москва-Тбілісі в Грузію прибула громадянка України разом з 10-ма малолітніми дітьми. Згідно з документацією, яка є у розпорядженні відомства, всі неповнолітні є дітьми цієї жінки. Дана громадянка збиралася перейти з дітьми з Грузії на окуповану територію Абхазії", - повідомили у МВС.

Відзначається, що 4 з 10-ти малолітніх дітей були народжені в 2017 році і цей факт викликав "обґрунтовану підозра", що містить ознаки торгівлі людьми.

"МВС почало розслідування за частиною 1 статті 143 КК Грузії (торгівля людьми - трефікінг), в рамках чого проводяться активні оперативні та слідчі дії, щоб встановити, чи не має місця факт торгівлі людьми", - йдеться в повідомленні.

У МВС Грузії додали, що в рамках слідства будуть співпрацювати з іноземними партнерами.

Дітей доставили до лікарні з ознаками харчової інтоксикації.

Наразі соціальна служба доставила 4 підлітків в Тбілісі, 4-ро дітей перебувають в кутаїському відділенні соціальної служби, інші 2 продовжують лікування в клініці.

Теми: ГрузіяУкраїнадіти
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