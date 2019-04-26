В Грузии задержали украинку: пыталась продать 10 детей
В Грузии задержали гражданку Украины, которая собиралась перевезти на территорию Абхазии 10 детей, относительно нее открыли уголовное дело по статье "торговля людьми".
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
"8 апреля 2019 года рейсом Москва-Тбилиси в Грузию прибыла гражданка Украины вместе с 10-ю малолетними детьми. Согласно документации, которой располагает ведомство, все несовершеннолетние являются детьми этой женщины. Данная гражданка собиралась перейти с детьми из Грузии на оккупированную территорию Абхазии", - сообщили в МВД.
Отмечается, что 4 из 10-ти малолетних детей были рождены в 2017 году и этот факт вызвал "обоснованное подозрение", что дело содержит признаки торговли людьми.
"МВД начало расследование по части 1 статьи 143 УК Грузии (торговля людьми — трефикинг), в рамках чего проводятся активные оперативные и следственные действия, чтобы установить, не имеет ли места факт торговли людьми", - говорится в сообщении.
В МВД Грузии добавили, что в рамках следствия будут сотрудничать с иностранными партнерами.
Детей доставили в Зугдидскую реферальную больницу с признаками пищевой интоксикации.
Сейчас социальная служба доставила 4 подростков в Тбилиси, 4 детей находятся в кутаисском отделении социальной службы, остальные 2 продолжают лечение в клинике.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"