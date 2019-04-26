У "Воді Донбасу" через дії окупантів сталася фінансова криза

КП "Вода Донбасу", яке забезпечує водою всю Донеччину, перебуває у критичному фінансовому стані через дії ОРДО.

Про це пише у Twitter прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Критичний фінансовий стан КП "Вода Донбасу" ... зумовлений, перш за все, незаконними діями окупаційної адміністрації РФ і практично відсутністю оплати за воду з окупованої частини Донеччини", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві розповіли, що окуповані території споживають 75% від загального обсягу води, що надходить в населені пункти Донеччини. З 2014 року їхній борг за водопостачання зріс до 3,8 мільярда гривень.

"З 1250 тис. куб. м, які щоденно постачаються на ці території, споживається там 950 тис. куб. м. Частина води взагалі не обліковується", - додали у відомстві.