В "Воде Донбасса" из-за действий оккупантов случился финансовый кризис

КП "Вода Донбасса", которое обеспечивает водой всю Донецкую область, находится в критическом финансовом состоянии из-за действий ОРДО.

Об этом пишет в Twitter пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Критическое финансовое положение КП "Вода Донбасса" … обусловлено, прежде всего, незаконными действиями оккупационной администрации РФ и практически отсутствием оплаты за воду из оккупированной части Донецкой области", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что оккупированные территории потребляют 75% от общего объема воды, поступающей в населенные пункты Донецкой области. С 2014 года их долг за водоснабжение вырос до 3,8 миллиарда гривень.

"Из 1250 тыс. куб. м, которые ежедневно поставляются на эти территории, потребляется там 950 тыс. куб. м. Часть воды вообще не учитывается", - добавили в ведомстве.