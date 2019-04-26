Зеленський розповів, чого навчила українців Чорнобильська трагедія

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 16:06

Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський заявив, що  трагедія на Чорнобильській АЕС навчила українців кількох речей.

Про це він написав у Facebook.

"Перше. Держава завжди повинна відверто говорити з людьми. Неприпустимо приховувати від громадян правду, хоч би якою гіркою вона була", - вважає Зеленський.

"Друге. Згуртувавшись і об’єднавшись, люди здатні приборкати й зупинити будь-яке лихо", - додав він.

За його словами, українці не мають права забувати ці уроки, щоб не допустити подібного у майбутньому.

"Вічна пам'ять загиблим. Схиляю голову перед подвигом героїв-лiквiдаторів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо:

  • Чорнобильська атомна електростанція — зупинена атомна електростанція біля міста Прип'яті в Київській області, діяла з 1977 по 2000 роки.
  • 26 квітня 1986 року при проведенні проектних випробувань на ЧАЕС стався вибух, що повністю зруйнував четвертий реактор станції і спричинив значне забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами.
  • Внаслідок цієї аварії було повністю евакуйовано населення Прип'яті, Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 км навколо станції, а сама аварія є однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства.

Українська правда

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Теми: Зеленський Чорнобиль
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