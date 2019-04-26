Зеленский рассказал, чему научила украинцев Чернобыльская трагедия
Пятница, 26 апреля 2019, 16:06
Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский заявил, что трагедия на Чернобыльской АЭС научила украинцев нескольким вещам.
Об этом он написал в Facebook.
"Первое. Государство всегда должно откровенно говорить с людьми. Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была", - считает Зеленский.
"Второе. Сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду", - добавил он.
По его словам, украинцы не имеют права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем.
"Вечная память погибшим. Склоняю голову перед подвигом героев-ликвидаторов", - сказал Зеленский.
Напомним:
- Чернобыльская атомная электростанция - остановленная атомная электростанция у города Припяти в Киевской области, действовала с 1977 по 2000 годы.
- 26 апреля 1986 года при проведении проектных испытаний на ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый реактор станции и вызвал значительное загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами.
- В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции, а сама авария является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.
Украинская правда