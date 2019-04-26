Зеленский рассказал, чему научила украинцев Чернобыльская трагедия

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский заявил, что трагедия на Чернобыльской АЭС научила украинцев нескольких вещей.

Об этом он написал в Facebook.

"Первое. Государство всегда должно откровенно говорить с людьми. Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была", - считает Зеленский.

"Второе. Сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду", - добавил он.

По его словам, украинцы не имеют права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем.

Он также почтил память погибших.

Напомним: