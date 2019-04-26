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Киянина викрали і мучили, щоб віддав квартиру

П'ятниця, 26 квітня 2019, 17:01
Киянина викрали і мучили, щоб віддав квартиру

Киянина понад рік насильно утримували в орендованому будинку на Київщині та вимагали від нього передачу майна.

Зловмисників затримала поліція, а столична прокуратура погодила їм підозри.

Кримінальні провадження розслідуються за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання.

Слідство встановило, що в лютому 2018 року злочинці, скориставшись інформацією про самотнього та соціально незахищеного чоловіка, у власності якого є двокімнатна квартира у Подільському районі Києва, підстерегли його біля будинку та викрали.

Понад рік, до березня 2019 року, зловмисники утримували 46-річного потерпілого проти його волі у господарському приміщенні в Яготин.

 

Під час незаконного утримання чоловіка постійно били металевою трубою та прутами, щоб змусити його підписати документи на відчуження його житла.

Чоловіку вдавалося декілька разів втекти, але згодом зловмисники його знаходили і викрадали знову.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили зловмисників.

Під час санкціонованого обшуку у приватному будинку, де утримували заручника, було виявлено та вилучено мобільні телефони, наркотичні засоби, документи, знаряддя для завдання тілесних ушкоджень: молотки, спеціально оснащені палиці, ножі та бойові патрони.

Злочин скоїла сімейна пара жителів Київщини, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

 

Слідчі Подільського управління поліції оголосили зловмисникам. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подільський районний суд Києва 26 квітня обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави.

Крім того, з метою недопущення порушення права власності потерпілого за клопотанням місцевої прокуратури на його квартиру накладено арешт.

Відносно самого потерпілого вжито заходів безпеки, повідомляють правоохоронці.

Українська правда

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Теми: Київкриміналполіція
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