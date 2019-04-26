Киевлянина похитили и мучили, чтобы отдал квартиру

Киевлянина более года насильно удерживали в арендованном доме на Киевщине и требовали от него передачи имущества.

Злоумышленников задержала полиция, столичная прокуратура согласовала им подозрения.

Уголовные производства расследуются по факту незаконного лишения свободы и вымогательства.

Следствие установило, что в феврале 2018 года преступники, воспользовавшись информацией об одиноком и социально незащищенном человеке, в собственности которого находится двухкомнатная квартира в Подольском районе Киева, подстерегли его возле дома и похитили.

Более года, до марта 2019 года, злоумышленники удерживали 46-летнего потерпевшего против его воли в хозяйственном помещении в Яготине.

Мужчину постоянно били металлической трубой и прутьями, чтобы заставить его подписать документы на отчуждении его жилья.

Похищенному удавалось несколько раз убежать, но злоумышленники его находили и похищали снова.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разоблачили злоумышленников.

Во время санкционированного обыска в частном доме, где удерживали заложника, были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, наркотические средства, документы, молотки, специально оснащенные палки, ножи и боевые патроны.

Преступление совершила семейная пара жителей Киевщины, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

Следователи Подольского управления полиции объявили злоумышленникам подозрения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подольский районный суд Киев 26 апреля избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы залога.

Кроме того, чтобы не допустить нарушения права собственности потерпевшего на его квартиру наложен арест.

Относительно самого потерпевшего приняты меры безопасности, сообщают правоохранители.