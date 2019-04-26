У Росії горить завод, де виробляють балістичні ракети

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 17:25

В російському Красноярську сталася пожежа на території Красноярського машинобудівного заводу, де виробляють зброю та боєприпаси для оборонних відомств Росії.

Про це 26 квітня повідомляє російське видання ТАСС.

Інформацію про пожежу офіційно підтвердили в Міністерстві надзвичайних ситуацій.

За словами джерела в екстрених службах Красноярська, вогнище пожежі знаходиться в цеху холодильних установок.

Частина покрівлі будівлі вже обрушилася. Вогнем охоплено 5 тис. квадратних метрів.

Відзначається, що пожежі присвоєно четвертий, вищий для регіону ранг складності.

Як повідомляють очевидці в соцмережах, великий стовп чорного диму видно з різних районів міста.

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#krsk #krsk24 #красноярск #пожар

Допис, поширений Денис Вагнер (@vvagner_d) 26 Кві 2019 р. о 6:19 PDT

Водночас, в прес-службі "Роскосмосу" російському "Інтерфаксу" повідомили, що вогонь не загрожує будівлям "Красмашу", так як пожежа сталася на складі заводу "Бірюса", який розташовується на території "Красмашу".

АТ "Красмаш", один з провідних російських виробників зброї і боєприпасів. Завод виробляє міжконтинентальні балістичні ракети "Синява". Передбачається, що на "Красмаш" буде розгорнуто виробництво нової важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

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Теми: Росія пожежа
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