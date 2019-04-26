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В России горит завод, где производят баллистические ракеты

Пятница, 26 апреля 2019, 17:25

В российском Красноярске произошел пожар на территории Красноярского машиностроительного завода, где производят оружие и боеприпасы для оборонных ведомств России.

Об этом 26 апреля сообщает российское издание ТАСС.

Информацию о пожаре официально подтвердили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

По словам источника в экстренных службах Красноярска, очаг пожара находится в цехе холодильных установок.

Часть кровли здания уже обрушилась. Огнем охвачено 5 тыс. квадратных метров.

Отмечается, что пожару присвоен четвертый, высший для региона ранг сложности.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, большой столб черного дыма видно из разных районов города.

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#krsk #krsk24 #красноярск #пожар

Допис, поширений Денис Вагнер (@vvagner_d) 26 Кві 2019 р. о 6:19 PDT

В то же время, в пресс-службе "Роскосмоса" российскому "Интерфаксу" сообщили, что огонь не угрожает зданиям "Красмаша", так как пожар произошел на складе завода "Бирюса", который располагается на территории "Красмаша".

АО "Красмаш", один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит межконтинентальные баллистические ракеты "Синева". Предполагается, что на "Красмаш" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Украинская правда
Темы: Росcияпожар
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