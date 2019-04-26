Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва: паспортним кроком РФ випробовує Зеленського

П'ятниця, 26 квітня 2019, 17:58

Рішення президента РФ Владіміра Путіна спростити процедуру видачі російських паспортів мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей свідчить про спроби випробувати нового українського лідера.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лінкявічюс переконаний, що Захід повинен розглянути можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

"Це грубе порушення міжнародного права. І здебільшого це також своєрідний тест для нового (українського) керівництва, який також є звичайною грою", - сказав Лінкявічюс.

"Найменше, що ми можемо зробити, це не визнавати ці паспорти. Як це зробити технічно, це вже інше питання для обговорення. Також (нам потрібно) накладати додаткові санкції", - додав він.

Лінкявічюс також зазначив, що Зеленський допускає можливість перегляду мінських угод, не роблячи жодних поступок Росії.

25 квітня Лінкявічюс зустрівся із Зеленським у Києві.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛитваРосіяЗеленськийпаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

Усі новини...
Литва
Президент Литви нагородив українських посадовців: серед них Залужний
Росіяни активно скуповують нерухомість у Литві
Перед самітом НАТО у Балтійському морі збільшили кількість кораблів країн Альянсу
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: