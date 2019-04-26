Литва: паспортним кроком РФ випробовує Зеленського

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 17:58

Рішення президента РФ Владіміра Путіна спростити процедуру видачі російських паспортів мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей свідчить про спроби випробувати нового українського лідера.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лінкявічюс переконаний, що Захід повинен розглянути можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

"Це грубе порушення міжнародного права. І здебільшого це також своєрідний тест для нового (українського) керівництва, який також є звичайною грою", - сказав Лінкявічюс.

"Найменше, що ми можемо зробити, це не визнавати ці паспорти. Як це зробити технічно, це вже інше питання для обговорення. Також (нам потрібно) накладати додаткові санкції", - додав він.

Лінкявічюс також зазначив, що Зеленський допускає можливість перегляду мінських угод, не роблячи жодних поступок Росії.

25 квітня Лінкявічюс зустрівся із Зеленським у Києві.

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Теми: Литва Росія Зеленський паспорт
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