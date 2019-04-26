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Литва: паспортным указом РФ испытывает Зеленского

Пятница, 26 апреля 2019, 17:58

Решение президента РФ Владимира Путина упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей свидетельствует о попытках испытать нового украинского лидера.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Линкявичюс убежден, что Запад должен рассмотреть возможность введения новых санкций против России.

"Это грубое нарушение международного права. И в основном это также своеобразный тест для нового (украинского) руководства, который также является обычной игрой", - сказал Линкявичюс.

"Меньшее, что мы можем сделать, это не признавать эти паспорта. Как это сделать технически, это уже другой вопрос для обсуждения. Также (нам нужно) вводить дополнительные санкции", - добавил он.

Линкявичюс также отметил, что Зеленский допускает возможность пересмотра Минских соглашений, не делая никаких уступок России.

25 апреля Линкявичюс встретился с Зеленским в Киеве.

Темы: ЛитваРосcияЗеленскийпаспорт
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