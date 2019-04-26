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Кіберполіція викрила чоловіка у викраденні 2,2 млн гривень благочинних коштів

П'ятниця, 26 квітня 2019, 23:27

Кіберполіція затримала чоловіка, який різними способами викрадав гроші, які перераховували на благочинність.

Про це повідомляє прес-служба Кіберполіції.

"Ним виявився 30-річний мешканець Кіровоградщини. Зловмисник знаходив жертв у соціальних мережах або телевізійних сюжетах. Як правило, це були сюжети про збір грошей на лікування дітей та інших важкохворих. Наразі задокументовано близько 40 випадків його злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.

У кіберполіції розповіли, що співробітники Придніпровського управління Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Кіровоградщини встановили, що підозрюваний використовував різні способи викрадення грошей.

"Так, за однією із схем він блокував роботу сім-карт потерпілих. Замінивши номер – чоловік отримував доступ до мобільного банкінгу та знімав гроші з рахунку", - розповіли правоохоронці.

"Якщо сім-картка не була підв’язаною до жодної платіжної картки, шахрай входив до акаунту потерпілого у соціальній мережі "Facebook". Використовуючи розділ "забув пароль", він змінював встановлений користувачем пароль. В подальшому – вів переписку з громадянами, які хотіли пожертвувати гроші, зазначаючи підконтрольні реквізити для пересилання коштів", - додали у кіберполіції.

Всі фінансові операції підозрюваний записував на окремому аркуші паперу.

"Так, згідно наявних записів, тільки у однієї із родин він викрав 50 тисяч гривень, призначених на лікування", - сказали у кіберполіції.

Співробітники кіберполіції провели обшук за місцем проживання фігуранта. У нього вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку банківські картки, велику кількість сім-карток та блокнот із записами.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Чоловіку вже оголошено про  підозру. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

 
кіберполіція
 
кіберполіція

Українська правда

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Теми: поліціягроші
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