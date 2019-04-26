Киберполиции разоблачила мужчину в похищении 2,2 млн гривен благотворительных средств

Киберполиции задержала мужчину, который разными способами похищал деньги, которые перечисляли на благотворительность.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

"Им оказался 30-летний житель Кировоградщины. Злоумышленник находил жертв в социальных сетях или телевизионных сюжетах. Как правило, это были сюжеты о сборе денег на лечение детей и других тяжелобольных. Сейчас задокументировано около 40 случаев его преступной деятельности", - говорится в сообщении.

В киберполиции рассказали, что сотрудники Приднепровского управления Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Кировоградщины установили, что подозреваемый использовал различные способы похищения денег.

"Так, по одной из схем он блокировал работу сим-карт потерпевших. Заменив номер - человек получал доступ к мобильному банкингу и снимал деньги со счета", - рассказали правоохранители.

"Если семь-карта не была подвязанной к одной платежной карточке, мошенник входил в аккаунт потерпевшего в социальной сети Facebook. Используя раздел "забыл пароль", он менял установленный пользователем пароль. В дальнейшем - продолжал переписку с гражданами, которые хотели пожертвовать деньги, указывая подконтрольные реквизиты для пересылки средств", - добавили в киберполиции.

Все финансовые операции подозреваемый записывал на отдельном листе бумаги.

"Так, согласно имеющимся записям, только в одной из семей он похитил 50 000 гривен, предназначенных на лечение", - сказали в киберполиции.

Сотрудники киберполиции провели обыск по месту жительства фигуранта. У него изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки, большое количество сим-карт и блокнот с записями.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Мужчине уже объявлено о подозрении. Ему грозит до 8 лет заключения.

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