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США розширили санкції проти режиму Мадуро

Субота, 27 квітня 2019, 01:32

Сполучені Штати запровадили санкції проти двох посадовців, пов'язаних з режимом Ніколаса Мадуро. Зокрема, санкції введені проти міністра закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаси а також судді Керол Падільї.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Арреаза перебуває на передовій спроб колишнього режиму Мадуро в міжнародній спільноті, зруйнувати демократичні прагнення народу Венесуели", йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.

Включення Падільї є нагадуванням, що "залякування колишнім режимом Мадуро президента Гуайдо і тих, хто його підтримує, матиме наслідки".

Раніше цього місяця США запровадили санкції проти 34 кораблів, якими володіє, або управляє державна нафтова компанія Венесуели PDVSA а також двох компаній та корабля, які транспортують венесуельську нафту до Куби. Про це оголосив віце-президент США Майк Пенс. Відповідну інформацію також розмістило на своєму офіційному сайті Міністерство фінансів США.

"Боротьба у Венесуелі точиться між диктатурою та демократією і свобода отримала свій шанс. Ніколас Мадуро – диктатор без законних прав на владу і Ніколас Мадуро має піти", - заявляв тоді Пенс.

Нагадаємо:

  • Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо  оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
  • США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
  • На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.

Теми: ВенесуелаСШАсанкції
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