Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США расширили санкции против режима Мадуро

Суббота, 27 апреля 2019, 01:32

Соединенные Штаты ввели санкции против двух должностных лиц, связанных с режимом Николаса Мадуро. В частности, санкции введены против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы а также судьи Кэрол Падильи.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Арреаза находится на передовой попыток прежнего режима Мадуро в международном сообществе, разрушить демократические стремления народа Венесуэлы", говорится в официальном сообщении Министерства финансов США.

Включение Падильи является напоминанием, что "запугивания прежним режимом Мадуро президента Гуайдо и тех, кто его поддерживает, будет иметь последствия".

Ранее в этом месяце США ввели санкции против 34 кораблей, которыми владеет, или управляет государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA а также двух компаний и корабля, которые транспортируют венесуэльскую нефть на Кубу. Об этом объявил вице-президент США Майк Пенс. Соответствующую информацию также разместило на своем официальном сайте Министерство финансов США.

"Борьба в Венесуэле идет между диктатурой и демократией и свобода получила свой шанс. Николас Мадуро - диктатор без законных прав на власть и Николас Мадуро должен уйти", - заявлял тогда Пенс.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.

Темы: ВенесуэлаСШАсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Венесуэла
США ослабили "нефтяные" санкции против Венесуэлы
США могут ослабить санкции против Венесуэлы в обмен на добычу и поставку нефти - WSJ
СМИ: США ослабят санкции против Венесуэлы в обмен на поставки нефти
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: