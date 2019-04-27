США расширили санкции против режима Мадуро

Соединенные Штаты ввели санкции против двух должностных лиц, связанных с режимом Николаса Мадуро. В частности, санкции введены против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы а также судьи Кэрол Падильи.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Арреаза находится на передовой попыток прежнего режима Мадуро в международном сообществе, разрушить демократические стремления народа Венесуэлы", говорится в официальном сообщении Министерства финансов США.

Включение Падильи является напоминанием, что "запугивания прежним режимом Мадуро президента Гуайдо и тех, кто его поддерживает, будет иметь последствия".

Ранее в этом месяце США ввели санкции против 34 кораблей, которыми владеет, или управляет государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA а также двух компаний и корабля, которые транспортируют венесуэльскую нефть на Кубу. Об этом объявил вице-президент США Майк Пенс. Соответствующую информацию также разместило на своем официальном сайте Министерство финансов США.

"Борьба в Венесуэле идет между диктатурой и демократией и свобода получила свой шанс. Николас Мадуро - диктатор без законных прав на власть и Николас Мадуро должен уйти", - заявлял тогда Пенс.

Напомним: