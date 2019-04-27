США расширили санкции против режима Мадуро

94 просмотра
Суббота, 27 апреля 2019, 01:32

Соединенные Штаты ввели санкции против двух должностных лиц, связанных с режимом Николаса Мадуро. В частности, санкции введены против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы а также судьи Кэрол Падильи.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Арреаза находится на передовой попыток прежнего режима Мадуро в международном сообществе, разрушить демократические стремления народа Венесуэлы", говорится в официальном сообщении Министерства финансов США.

Включение Падильи является напоминанием, что "запугивания прежним режимом Мадуро президента Гуайдо и тех, кто его поддерживает, будет иметь последствия".

Ранее в этом месяце США ввели санкции против 34 кораблей, которыми владеет, или управляет государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA а также двух компаний и корабля, которые транспортируют венесуэльскую нефть на Кубу. Об этом объявил вице-президент США Майк Пенс. Соответствующую информацию также разместило на своем официальном сайте Министерство финансов США.

"Борьба в Венесуэле идет между диктатурой и демократией и свобода получила свой шанс. Николас Мадуро - диктатор без законных прав на власть и Николас Мадуро должен уйти", - заявлял тогда Пенс.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Венесуэла США санкции
powered by lun.ua
Материалы по теме
Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти 20 апреля 2019, 01:58
США призвали брать пример с Мальты и мешать РФ в помощи Мадуро 19 апреля 2019, 17:44
США ввели санкции против Центрального банка Венесуэлы 18 апреля 2019, 06:11
Все новости
Главные новости
МИД работает над санкциями против РФ из-за раздачи паспортов в ОРДЛО
В Зеленского открещиваются от своих "поклонников" в Раде
У Зеленского прокомментировали его встречу с Гройсманом
ЦИК сообщил, когда объявит результаты выборов президента
Все новости
здоровье

Что надо знать о минеральной воде и из-под крана, энергетиках, сладких газированных напитках и соках

Опыт

Как житель Франковска создает игрушки из полимерной глины

исследование

Понюхать языком. Ученые считают, во рту также обонятельные рецепторы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів