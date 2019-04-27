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В РФ расследуют умышленное загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба"

Суббота, 27 апреля 2019, 02:48

В России заведено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".

Об этом сообщил журналистам советник президента компании "Транснефть", пресс-секретарь Игорь Демин, пишет DW.

По словам Демина, в Самаре в офисах ряда частных организаций проводятся следственные действия.

"Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - сказал он.

Демин также сообщил, что представители нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Беларуси, Польши, Украины и России 26 апреля провели в Минске встречу, в ходе которой был определен план действий по возобновлению транспортировки нефти в Беларусь и страны Европы. Вопрос о компенсациях в связи с поставками некачественной нефти из России на встрече не поднимался.

Напомним:

  • 23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
  • 25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").

"Украинская правда" в Threads

Темы: нефтьРосcияБеларусь
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