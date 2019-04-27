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Трамп відкликає підпис США під договором про торгівлю зброєю

Субота, 27 квітня 2019, 04:44

Дональд Трамп відкликав підпис США, що стоїть під Міжнародним договором про торгівлю зброєю.

Про це президент Сполучених Штатів заявив, виступаючи в Індіанаполісі на річних зборах членів Національної стрілецької асоціації, пише DW.

Договір, який набрав чинності 24 грудня 2014 року, вперше вводив міжнародні стандарти торгівлі звичайними озброєннями, починаючи від стрілецької зброї і закінчуючи ракетами, танками, літаками і кораблями. Його метою було регулювання поставок зброї в кризові регіони.

Договір підписали 130 держав, проте ратифікували його на цей момент тільки 101 з них. До числа країн, де ратифікація не відбулася досі, відносяться і США. Угоду було передано в Сенат, де вона очікує своєї долі п'ятий рік.

"Наша адміністрація ніколи це не ратифікує", - вказав Трамп, назвавши укладення договору помилковим кроком свого попередника Барака Обами.

На думку президента США, договір означає втручання у внутрішні справи США і йде врозріз з Другою поправкою до конституції країни, яка гарантує право громадян на носіння та зберігання зброї.

Білий дім заявляє, що договір не є дієвим, тому що 63 країни, в тому числі, такі великі експортери зброї як Росія і Китай, не підписали його. Разом з тим, він дає добрий грунт тим, хто хоче обмежити продаж США зброї своїм союзникам.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяТрампСША
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