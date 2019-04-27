Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп отзывает подпись США под договором о торговле оружием

Суббота, 27 апреля 2019, 04:44

Дональд Трамп отозвал подпись США, стоящую под Международным договором о торговле оружием.

Об этом президент Соединенных Штатов заявил, выступая в Индианаполисе на годовом собрании членов Национальной стрелковой ассоциации, пишет DW.

Договор, вступивший в силу 24 декабря 2014 года, впервые вводил международные стандарты торговли обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая ракетами, танками, самолетами и кораблями. Его целью было регулирование поставок оружия в кризисные регионы.

Договор подписали 130 государств, однако ратифицировали его к настоящему моменту только 101 из них. К числу стран, где ратификация не произошла до сих пор, относятся и США. Соглашение было передано в Сенат, где оно ожидает своей участи пятый год.

"Наша администрация никогда это не ратифицирует",  - указал Трамп, назвав заключение договора ошибочным шагом своего предшественника Барака Обамы.

По мнению президента США, договор означает вмешательство во внутренние дела США и идет вразрез со Второй поправкой к конституции страны, гарантирующей право граждан на ношение и хранение оружия.

Белый дом заявляет, что договор не является действенным, так как 63 страны, в том числе, такие крупные экспортеры оружия как Россия и Китай, не подписали его. Вместе с тем, он дает хорошую почву тем, кто хочет ограничить продажу США оружия своим союзникам.

Темы: оружиеТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
оружие
Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов
Кассетные боеприпасы будут идти в ход только для деоккупации территорий – Шершень
Германия передала Украине помощь: Gepard, снаряды и другое оборудование
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: