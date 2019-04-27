Трамп отзывает подпись США под договором о торговле оружием

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Суббота, 27 апреля 2019, 04:44

Дональд Трамп отозвал подпись США, стоящую под Международным договором о торговле оружием.

Об этом президент Соединенных Штатов заявил, выступая в Индианаполисе на годовом собрании членов Национальной стрелковой ассоциации, пишет DW.

Договор, вступивший в силу 24 декабря 2014 года, впервые вводил международные стандарты торговли обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая ракетами, танками, самолетами и кораблями. Его целью было регулирование поставок оружия в кризисные регионы.

Договор подписали 130 государств, однако ратифицировали его к настоящему моменту только 101 из них. К числу стран, где ратификация не произошла до сих пор, относятся и США. Соглашение было передано в Сенат, где оно ожидает своей участи пятый год.

"Наша администрация никогда это не ратифицирует",  - указал Трамп, назвав заключение договора ошибочным шагом своего предшественника Барака Обамы.

По мнению президента США, договор означает вмешательство во внутренние дела США и идет вразрез со Второй поправкой к конституции страны, гарантирующей право граждан на ношение и хранение оружия.

Белый дом заявляет, что договор не является действенным, так как 63 страны, в том числе, такие крупные экспортеры оружия как Россия и Китай, не подписали его. Вместе с тем, он дает хорошую почву тем, кто хочет ограничить продажу США оружия своим союзникам.

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Темы: оружие Трамп США
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